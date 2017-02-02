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02. 02. 2017

Сенат утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря США

 
Кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря США утвердили в Сенате 1 февраля, передает Reuters.
 
За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.
 
Против кандидатуры ставленника президента США Дональда Трампа возражали многие сенаторы от Демократической партии, однако у демократов есть лишь 48 голосов в сенате, а для блокирования обсуждения кандидатуры Тиллерсона требовалось 60 голосов.
 
Сенаторы-демократы безуспешно пытались отложить голосование из-за указа Трампа, запрещающего въезд гражданам семи мусульманских стран.
 
Напомним, ранее Трамп формально номинировал главу нефтегазовой корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, которого называют "другом Путина", на пост главы Госдепа США. 
 
Президент США заявил, что опыт работы нефтяного магната и сделки в России являются большим преимуществом. Тиллерсон "отбросит годы промахов" во внешней политике США.

Источник: korrespondent.net

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