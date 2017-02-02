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02. 02. 2017

Парламент Британии одобрил законопроект о Brexit

 
В парламенте Великобритании одобрили 1 февраля законопроект о запуске процедуры выхода из ЕС, передает The Guardian.
 
Отмечается, что 498 парламентариев проголосовали "за" законопроект, 114 высказались "против".
 
Дебаты о запуске процедуры Brexit согласно статье 50 Лиссабонского договора начались в парламенте 31 января по внесенному правительством законопроекту.
 
Напомним, ранее Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру страны Терезе Мэй и кабинету министров в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.
 
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Источник: korrespondent.net

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