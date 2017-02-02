Лента RSS
Подписаться на ленту
02 февраля 2017, четверг, 02:03
-3°C
Завтра -2°C
-3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,09
02. 02. 2017

Порошенко наградил орденами 48 военных-участников АТО

 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым наградил 48 военных орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II и III степени, сообщается на сайте главы государства.
 
Отмечается, что военные награждены "за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
 
Семеро военнослужащих награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени, из них лейтенант Леонид Дергач – посмертно.
 
Также посмертно награжден орденом "За мужество" II степени солдат Роман Гульченко.
 
40 военнослужащих награждены орденом "За мужество" III степени, из них 8 посмертно: сержант Владимир Крыжанский, младший сержант Владимир Бальченко, солдаты Роман Бублиенко, Олег Бурец, Дмитрий Оверченко, Ярослав Павлюк, Сергей Пацула и Виталий Шамрай.
 
Ранее Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрею Кизило, погибшему 29 января в бою за Авдеевскую промзону.
 
Напомним, 23 января президент наградил 43 военных.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.