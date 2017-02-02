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02. 02. 2017

Польша подаст в Гаагский суд против РФ из-за катастрофы под Смоленском

 
Правительство Польши планирует привлечь Россию к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за отказа Москвы передать Польше обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, передает АР.
 
По словам главы МИД Польши Витольда Ващиковского, в настоящий момент готовится исковое заявление, которое вскоре передадут в суд.
 
Ранее российская сторона  неоднократно подчеркивала, что пока не может предоставить Варшаве обломки самолета из-за продолжающихся следственных действий.
 
"В отношении передачи польской стороне обломков самолета − нет смысла в очередной раз объяснять, почему обломки необходимы российским следователям, пока в России идут следственные действия", − отмечалось в комментарии на сайте посольства РФ в Варшаве, размещенном 28 декабря 2016 года.
Напомним, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и представители польской элиты. Делегация во главе с Качиньским направлялась в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях.

Как сообщал Корреспондент.net, министерство обороны Польши потребовало от России предоставить расшифровку переговоров из кабины разбившегося Ту-154.

РФ передала Польше записи переговоров из самолета Качиньского

Источник: korrespondent.net

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