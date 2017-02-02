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02. 02. 2017

ГПУ: Задержанный в Авдеевке корректировщик боевиков − из Крыма

 
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила в Facebook, что задержанного в Авдеевке корректировщика огня боевиков уведомили о подозрении и везут в Киев для избрания меры пресечения и продолжения следственных действий. 
 
"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Задержанный − крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.", − написала Сарган.
 
Ранее сотрудники контрразведки СБУ задержали жителя Авдеевки, который был корректировщиком артиллерии боевиков.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, 29 января в районе Авдеевки в плен взяли сепаратиста-оператора ПТУР.
 
Захваченный под Авдеевкой сепаратист дал показания

Источник: korrespondent.net

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