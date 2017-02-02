ГПУ: Задержанный в Авдеевке корректировщик боевиков − из Крыма

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила в Facebook, что задержанного в Авдеевке корректировщика огня боевиков уведомили о подозрении и везут в Киев для избрания меры пресечения и продолжения следственных действий.

"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Задержанный − крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.", − написала Сарган.

Ранее сотрудники контрразведки СБУ задержали жителя Авдеевки, который был корректировщиком артиллерии боевиков.

Как сообщал Корреспондент.net , 29 января в районе Авдеевки в плен взяли сепаратиста-оператора ПТУР.

Захваченный под Авдеевкой сепаратист дал показания

Источник: korrespondent.net