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02. 02. 2017

Кабмин увеличил одноразовую помощь пострадавшим на Евромайдане

 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в Facebook, что 1 февраля Кабмин принял постановление про выплаты в 2017 году одноразовой денежной помощи пострадавшим и членам семей погибших на Майдане в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.
 
"Еще одно обещание выполнено", – отметил Гройсман и добавил, что забота про героев и их семьи "наш совместный долг".

 

Министр социальной политики Андрей Рева, представляя проект постановления на заседании правительства отметил, что принципиальная позиция, которой придерживалось Минсоцполитики при разработке документа, − это увеличение сумм и сокращение срока выплаты.

Одноразовая денежная помощь в 2017 году будет выплачиваться:
 
– членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, и лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины, – в 200-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года;
 
– лицам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях общественного протеста, – в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года;
 
– лицам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях общественного протеста, – в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года;
 
– лицам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязание во время участия в массовых акциях общественного протеста, – в 30-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года.
 
Ранее сообщалось, что власти Киева намерены выделить семьям погибших воинов АТО и героев Небесной сотни единоразовую материальную помощь в размере 25 тысяч гривен. 
 
Кабмин установил помощь семьям погибших журналистов

Источник: korrespondent.net

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