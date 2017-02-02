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02. 02. 2017

WSJ: НАТО отложило встречу с Киевом по системе ПРО

 
НАТО отложило планы относительно встречи с украинскими властями для переговоров по использованию системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе, чтобы не провоцировать Россию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
 
Некоторые дипломаты считают, что осторожный подход к обсуждению с Украиной имеет смысл, если альянс хочет избежать дальнейшего подрыва отношений с Россией. Но другие союзники опасаются, что альянс рискует, проявляя нерешительность в помощи такому партнеру, как Украина. 
 
По данным источников газеты, это решение не прекращает будущих дискуссий с Украиной, однако НАТО "осторожно движется" в этом вопросе. 
 
В Генштабе РФ заявили, что недооценили систему ПРО
 
Как отмечает издание, альянс в настоящий момент находится в "неловком положении". С одной стороны, НАТО усиливает военный контингент на границах с Россией, с другой − президент США Дональд Трамп обещал выстроить хорошие отношения с Москвой.
 
Система ПРО, которую НАТО хочет разместить в Румынии, призвана, по данным газеты, защищать от возможных ракет со стороны Ирана, который недавно вновь провел ракетные испытания. В таком случае обломки ракет могут упасть на территории Украины − именно этот вопрос альянс планирует обсудить с Киевом.
 
Также издание добавляет, что НАТО рассматривало возможность расширения действия системы ПРО на территорию Украины, однако Франция выступила против из-за опасения что это может осложнить отношения с Россией.
 
Ранее сообщалось, что Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества.

Источник: korrespondent.net

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