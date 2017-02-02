Киев передаст в Гаагский суд пулю из Ан-26

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Украина передаст в Международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет Военно-морских сил Ан-26 при обстреле росийской стороной в Черном море, передает 112 Украина.

"Военная прокуратура сразу после прилета самолета, зарегистрировала производства, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство. Это доказательства гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. Пуля, которая изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился, − это доказательства. Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ граничит находится в компетенции международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда передадут", − подчеркнул Матиос.

ВМС об обстреле самолета: Полеты продолжатся

Напомним, над Одесским газовым месторождением в Черном море был обстрелян самолет ВМС Ан-26. Украина обвинила в инциденте Россию.

В штабе российского Черноморского Флота назвали "абсолютной ложью" обвинения украинской стороны.

Источник: korrespondent.net