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02. 02. 2017

В Бухаресте протестуют более 100 тысяч человек

Свыше 100 тысяч человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственные протесты, связанные с изменениями в уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных, передает Аgerpres.ro.
 
В пикетах возле здания правительства в Бухаресте манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".
 
Крупные протесты проходят и в других городах страны – Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и других городах страны, сообщает портал digi24.ro. Вв общей сложности на улицы вышли 140 тысяч человек.
 
Отмечается, что это самые крупные протестные акции в Румынии за последние 25 лет. Граждане страны опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.
 
Перед зданием правительства Румынии в Бухаресте в правоохранителей бросали петарды и дымовые шашки, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Четыре человека пострадали.
 
Государственный секретарь в министерстве внутренних дел Раед Арафат заявил, что среди пострадавших – двое полицейских и двое протестующих, все они госпитализированы.

Источник: korrespondent.net

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