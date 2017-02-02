Трамп пригрозил направить войска в Мексику − СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил привлечь американские войска, чтобы остановить "плохих ребят", передает Associated Press со ссылкой на расшифровку беседы глав государств.

"У тебя там куча плохих ребят. Вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Полагаю, что ваша армия боится. Наша − нет, так что я могу прислать их туда, чтобы они позаботились об этом" − якобы заявил Трамп Ньето.

При этом не уточняется, кого именно американский президент квалифицировал как "плохих ребят".

В МИД Мексики назвали фальшивкой данный отрывок беседы, отметив, что в реальности разговор Трампа и Пенья Ньето велся в конструктивном ключе. В Белом доме не ответили на запрос.

Отмечается, что выражение "плохие ребята" Трамп использовал и ранее в публичных выступлениях.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует построить стену на границе США и Мексики за счет 20-процентного налога на импорт мексиканских товаров.

В Мексике призывают к бойкоту компаний из США

Источник: korrespondent.net