Аброськин: За сутки убиты 26 боевиков

Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что 1 февраля сепаратисты понесли потери в 26 человек, еще 60 – ранены.

"Не буду скрывать, что мы получаем информацию из временно оккупированной территории. Вывод проведенного анализа − за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых "хероев Армии ДНР", которые разрушали дома и убивали мирных жителей Авдеевки, и всеохватывающая паника у "руководителей", − написал Аброськин.

По его информации, из-за многочисленных потерь сепаратистами овладела "всеобщая паника".

Аброськин заявил, что "планируют бежать все − от так называемой "Генпрокуратуры ДНР", которые вывозят в РФ свои семьи, до сотрудников "полиции ДНР", которые также уже этой ночью убегать к РФ".

Ранее сообщалось, что в полиции Донецкой области сообщили про возобновление обстрелов Авдеевки вечером 1 февраля.

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Источник: korrespondent.net