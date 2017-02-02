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02. 02. 2017

Пенс: СМИ лишили команду Трампа "медового месяца"

 
Вице-президент США Майк Пенс обвинил СМИ в слишком агрессивном освещении событий первой недели президентства Дональда Трампа, в результате чего новая администрация лишилась "медового месяца", передает Politico.
 
"Новый президент вступает в должность, да? Я считаю, что это называется "медовым месяцем", так как СМИ, как и все остальные, дают администрации вступить в полномочия и начать делать то, что требуется. Знаете, если "медовый месяц" и был, то он был довольно коротким. Я точно не помню его", − заявил Пенс.
 
Ранее один из ключевых советников президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что СМИ в США − оппозиционная партия и им стоит "заткнуться".
 
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Источник: korrespondent.net

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