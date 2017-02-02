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02. 02. 2017

НАБУ провело 16 обысков по расследованию хищения имущества Укрнафты

 
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели 1 февраля 16 обысков в разных городах Украины в рамках досудебного расследования по факту завладения нефтью ПАО Укрнафта на сумму свыше 7,7 миллиарда гривен, сообщила пресс-служба НАБУ.
 
Действия злоумышленников квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины как уклонение от уплаты налогов, присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебными полномочиями и взяточничество должностного лица.
 
В НАБУ информировали, что досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 года должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно со служебными лицами ПАО Укрнафта завладели имуществом компании  в особо крупном размере.
 
По версии следствия, преступный умысел заключался в том, что после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, Укрнафта реализовала ряду "предприятий-победителей" нефть и другие вещества согласно заключенных с ними договоров по заниженной стоимости.
 
Отметим, что 50% + 1 акция компании Укрнафта принадлежит Нафтогазу Украины.
 
Дальнейшие действия Укрнафты (отсрочка на несколько лет оплаты за поставленную нефть) нанесли государству убытки в особо крупном размере – на сумму 7 миллиардов 744 миллиона 637 тысяч гривен.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Ранее сообщалось, что НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности Укрнафты в размере 7,7 миллиарда гривен.
 
Укрнафта сократила чистую прибыль почти в десять раз

Источник: korrespondent.net

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