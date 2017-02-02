Порошенко планирует референдум о вступлении в НАТО

Президент Петр Порошенко в интервью Berliner Morgenрost заявил, что готов провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО.

Отвечая на вопрос о том, является ли вступление в НАТО реалистичной целью для Украины, Порошенко отметил, что для него, в первую очередь, важно мнение украинского народа по этому вопросу.

"Четыре года назад только 16% поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас − 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа – я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", − подчеркнул президент.

Порошенко заявил, что сделает все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если эту идею поддержат на референдуме.

Как сообщал Корреспондент.net , ранее президент Украины заявил, что только НАТО эффективно может остановить агрессию России.

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Источник: korrespondent.net