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02. 02. 2017

Трампа беспокоит влияние Ирана на территории Ирака

 
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что Иран имеет все больше влияние на территории Ирака, в который американские власти вложили около трех триллионов долларов.
 
"Иран быстро поглощает все больше и больше Ирака, даже после того как США спустили на Ирак 3 триллиона долларов. Это давно очевидно!" − подчеркнул Трамп.
 

Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.
 
Ранее США вынесли официальное предупреждение Ирану в связи с испытаниями баллистических ракет.
 
Иран провел испытания баллистической ракеты − СМИ

Источник: korrespondent.net

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