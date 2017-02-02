Трампа беспокоит влияние Ирана на территории Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что Иран имеет все больше влияние на территории Ирака, в который американские власти вложили около трех триллионов долларов.

"Иран быстро поглощает все больше и больше Ирака, даже после того как США спустили на Ирак 3 триллиона долларов. Это давно очевидно!" − подчеркнул Трамп.

Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.

Ранее США вынесли официальное предупреждение Ирану в связи с испытаниями баллистических ракет.

Иран провел испытания баллистической ракеты − СМИ

Источник: korrespondent.net