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02. 02. 2017

Пентагон допустил гибель мирных жителей в Йемене во время спецоперации США

 
Пентагон признал, что в ходе проведенной американскими военными 29 января операции против террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене погибли мирные жители, в том числе дети, передает Интерфакс.
 
Центральное командование ВС США в распространенном заявлении сообщило, что по данным созданной комиссии в ходе операции "могли погибнуть мирные граждане, среди которых могли быть дети".
 
В заявлении командования отмечается, что расследование по этому вопросу для получения подтверждения жертв среди гражданского населения продолжается.
 
Гибель мирного населения могла иметь место во время ударов с воздуха, которые наносились в поддержку действий американских военных в наземной операции, отметило командование.
 
Ранее в Йемене не менее 40 боевиков "Аль-Каиды" были уничтожены в результате операции американского спецназа и ВВС.
 
Сообщалось, что жертвами авиаудара стали более 15 гражданских лиц. В авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС Соединенных Штатов, а также американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле.
 
США заявили о ликвидации лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове
 
Напомним, в результате авиаударов, нанесенных силами коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Ходейда, погибли 60 человек.

Источник: korrespondent.net

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