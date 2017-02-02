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02. 02. 2017

США поддерживают территориальную целостность Украины − Ельченко

 
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил после встречи со своей американской коллегой Никки Хейли, что США польностью поддерживают территориальную целостность Украины, передает РИА Новости.
 
"Она (Хейли) подтвердила базовые моменты политики США в отношении Украины: они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины", − отметил Ельченко.
 
Также он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля.
 
"Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить", − сообщил журналистам украинский дипломат, говоря о возможном визите президента Порошенко в США.
 
По его словам Ельченко, есть вероятность, что глава государства приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля по конфликтам в Европе, но это пока не решено.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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