Итоги 01.02: Обстрел Ан-26, отказ НАТО

Украина обвинила Россию в стрельбе по самолету Ан-26

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в Черном море над Одесским газовым месторождением был обстрелян самолет Военно-морских сил Украины Ан-26.

После возвращения на аэродром при внешнем осмотре самолета обнаружили 3-сантиметровые пулевые отверстия. В обстреле обвинили российскую сторону.

В штабе российского Черноморского Флота назвали "абсолютной ложью" обвинения украинской стороны и заявили, что не обстреливали Ан-26, а подали четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета.

Позже Минобороны РФ выразило официальный протест военному атташе Украины из-за полета украинского Ан-26 в Черном море рядом с буровыми вышками.

НАТО отложило встречу с Украиной по системе ПРО НАТО отложило планы относительно встречи с украинскими властями для переговоров по использованию системы противоракетной обороны в Европе, чтобы не провоцировать Россию. По данным источников газеты, это решение не прекращает будущих дискуссий с Украиной, однако НАТО "осторожно движется" в этом вопросе.

Украина возглавила Совбез ООН

Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко.

Киев выиграл миллионный иск в Нью-Йорке

Минюст сообщил о выигранном судебном иске на сумму 36,8 миллиона долларов в деле о задолженности за услуги по утилизации опасных отходов.

Как сообщает ведомство, решение было принято окружным судом США Южного Округа города Нью-Йорк по иску компании SI Group Consort LTD.

"Компания требовала вернуть 36,8 миллиона долларов за счет средств государства Украина размещенных в банках США, а также имущества и средств украинских государственных предприятий на территории этой страны", – сообщили в Минюсте.

Но суд признал, что государство обладает суверенным иммунитетом в данном производстве и отклонил все заявленные требования истца.

РФ ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью

Российская ФСБ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью. Об этом говорится в приказах директора ведомства Александра Бортникова, опубликованных на портале правовой информации.

Эти пограничные зоны необходимы для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Раньше такой пограничной зоны на границах России с Беларусью не было.

Четвертые сутки продолжается вооруженный конфликт в Авдеевке

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что 1 февраля сепаратисты продолжили обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки, в том числе из РСЗО БМ-21 "Град", а на утро они уже четыре раза пытались штурмовать позиции ВСУ.

Утром 1 февраля из города эвакуировали 175 человек, в том числе 88 детей.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке, однако боевики пренебрегли договоренностями и продолжили обстрелы.

"Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке… По состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", – сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Позже зампредседателя Донецкой обладминистрации Евгений Вилинский сообщил об установлении "режима тишины" до 17.00 и начале ремонтных работ.

Но несмотря на режим тишины пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков попали под обстрел сепаратистов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов побывал 1 февраля на передовой линии обороны в Авдеевке и поручил военным подготовиться к наступлению со стороны сепаратистов, а также быть готовыми к контрнаступлению.

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В Минске договорились о сроках прекращения огня

Председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что контактная группа призвала прекратить огонь под Авдеевкой максимум до 5 февраля.

Он уточнил, что огонь призвали прекратить в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения.

Сенат утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря США

Кандидатуру Рекса Тиллерсона утвердили в Сенате на пост государственного секретаря США. За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43. Против назначения "друга Путина" голосовало большинство сенаторов-демократов.

Источник: korrespondent.net