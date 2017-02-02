Заключенные тюрьмы в США захватили заложников "из-за Трампа"

Заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр подняли бунт и взяли в заложники надзирателей. К тюрьме в Смирне съехались десятки полицейских.

В заложниках оказалось четыре человека. Двоих из них заключенные впоследствии отпустили, один из них получил ранения, не угрожающие жизни.

Один из заключенных связался с журналистами местной газеты News Journal и сообщил, что причиной захвата заложников является президент США Дональд Трамп. "(Причина, – ред.) – все, что он сделал. Все, что он делает сейчас. Мы знаем, что в тюрьме все изменится к худшему", – заявил он.

Заключенные требуют эффективной реабилитации для всех, кто находится в тюрьме. Приоритетом для них являются образовательные программы в тюрьме. Также заключенные хотят знать, как распределяются выделяемые на тюрьму деньги.

Тюрьма в Смирне – крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.

Напомним, в результате новых бунтов в бразильских тюрьмах в течение 15 января погибли более 30 человек.

Источник: korrespondent.net