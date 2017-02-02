Личный телефон Гитлера выставили на аукцион

Личный телефон Адольфа Гитлера уйдет с молотка в США, сообщается на сайте аукционного дома Alexander Historical Auctions.
Телефон Siemens был подарком вермахта. В 1945 году советские солдаты нашли его в бункере Гитлера и передали британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.
Аукционный дом называет этот лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру". Ориентировочная стоимость телефона – 200-300 тысяч долларов.
Аукцион состоится 19 февраля. Кроме телефона, там будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.
Напомним, в Германии за год было продано 85 тысяч книг "Гитлер. Моя борьба. Критическое издание".
Источник: korrespondent.net
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