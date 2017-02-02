Порошенко хочет отмены санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко больше всех желает отмены санкций против России. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции.
"Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", – сказал Порошенко.
При этом он подчеркнул, что слишком поспешное снятие санкций упрочит "российскую агрессию", направленную против Украины.
Напомним, в конце января Трамп заявил, что говорить о снятии санкций с России преждевременно.
До этого Трамп заявлял, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах.
Источник: korrespondent.net
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