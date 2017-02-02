Жена стрелка из Орландо знала об атаке на гей-клуб

Супруга стрелка из Орландо Омара Матина, который в июне прошлого года убил 49 человек в гей-клубе Pulse, знала о планах мужа и даже придумала историю, чтобы "прикрыть" его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру США.
Сотрудники ФБР арестовали супругу нападавшего Нур Салман в ее доме в окрестностях Сан-Франциско, затем ей были предъявлены обвинения. Она также заявила, что отрицает свою виновность в пособничестве террористической группировке "Исламское государство" и попросила освободить ее из предварительного заключения.
Как заявила федеральный прокурор Сара Суини, Салман знала, что ее муж покинул дом с огнестрельным оружием и рюкзаком, полным патронами, перед тем, как совершить нападение в клубе. Она также придумала историю о том, что он якобы находится в гостях, на случай, если его хватятся родители.
"Нур поддерживала и поощряла действия своего мужа и неоднократно лгала правительству", – заявила прокурор, отметив, что подозреваемая "очень расчетлива и жестока".
Суд решил провести психиатрическую и психологическую экспертизу.
Напомним, перед нападением на гей-клуб Матин написал в социальной сети пост, в котором призвал Россию и США отказаться от авиаударов по позициям "Исламского государства".
Источник: korrespondent.net
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