Сутки в АТО: обстрел Авдеевки и двое погибших

За сутки 1 февраля продолжились обстрелы Авдеевки с применением РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровой артиллерии, а также танков. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Также за сутки сепаратисты предприняли несколько попыток штурма позиций украинских военных, и понеся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать. Несмотря на достигнутые договоренности вечером снова обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки.

Кроме того, из артиллерии разных калибров террористы вели огонь по Верхнеторецкому.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 Град и 122-миллиметровой артиллерии было обстреляно Водяное. По Красногоровке стреляли из танка, 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Со 122-миллиметровой артиллерии, минометов террористы обстреляли Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалику вели огонь минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригоровке.

На Луганском направлении из 152-и 122-миллиметровой артиллерии были обстреляны Крымское и Врубовка. Из минометов вели огонь по Катериновке, Новозвановке, Троицкому и Попасной, а из стрелкового оружия – по Крымскому.

В целом в течение минувших суток в зоне АТО зафиксировано 67 обстрелов.

В штабе также отметили, что двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.

Напомним, за сутки 31 января в результате обстрела украинских позиций погиб один военный, девять получили ранения и еще девять – травмы.

Режим тишины нарушен, ВСУ понесли потери – штаб

Источник: korrespondent.net