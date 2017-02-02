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02. 02. 2017

В Калифорнии проходят массовые протесты студентов

 
Массовые протесты, которые переросли в беспорядки, устроили студенты Калифорнийского университета Беркли. Полиция предупредила о готовности применить спецсредства для разгона демонстрантов, передает телекомпания ABC.
 
Поводом к протестам послужила запланированная лекция "крайне правого" редактора интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса. Вместе с тем Стивен Бэннон, который ранее возглавлял Breitbart News, а сейчас является советником президента США, сообщил, что многие демонстранты выступали против Дональда Трампа. 
 
Полицейские в оцеплении предупредили, что могут применить дубинки и химстредства против протестующих, которые начали устраивать уличные беспорядки. Ранее полиция неоднократно призывала толпу разойтись и закрыла университет, а также студенческий городок.

Protesters set fire to generator at #miloprotest #berkeley pic.twitter.com/vA9Oq72Qns

— Nahsatan (@rugsisrad) 2 февраля 2017 г.
 
"Режим запрета на вход в кампус продолжает действовать. В связи с тем, что демонстрация носит агрессивный характер, привлечены дополнительные ресурсы. Студенты должны покинуть кампус и держаться подальше от зоны (протеста)", - говорится в Twitter управления полиции города.
 
По данным полиции, протестующие пошли в южную часть города, а затем стали возвращаться к студенческому городку.

#ANTIFA on the loose destroying property, looting, setting fires & smashing ATM machines at #BankofAmerica -- #Berkeley.#UCBerkeleyRiots. pic.twitter.com/LAgG706yDC

— Zanting (@Zanting) 2 февраля 2017 г.
 
"Студенты, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Держитесь подальше от улиц Банкрофт и Телеграф", - говорится в сообщении полиции.
 
Протестующие разбили стекла некоторых домов. По данным агентства Рейтер, Яннопулос отменил свое выступление в Беркли. Сообщается, что он был "эвакуирован" из кампуса.
 
Напомним, многотысячные акции протеста против указа о беженцах охватили 29 января многие города США.
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Источник: korrespondent.net

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