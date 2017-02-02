В пожаре на заводе в Маниле пострадали 100 человек

Как минимум 100 рабочих пострадали в результате пожара на крупном заводе недалеко от Манилы на Филиппинах. Об этом сообщает Fox News.

По данным агентства, 10 человек находятся в критическом состоянии, трое пропали без вести.

По предварительной информации, причиной пожара стал перегрев оборудования, на котором производятся теплоизоляционные материалы.

Напомним, ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате лесных пожаров в Чили.

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Источник: korrespondent.net