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02. 02. 2017

В пожаре на заводе в Маниле пострадали 100 человек

Как минимум 100 рабочих пострадали в результате пожара на крупном заводе недалеко от Манилы на Филиппинах. Об этом сообщает Fox News.

По данным агентства, 10 человек находятся в критическом состоянии, трое пропали без вести.
 
По предварительной информации, причиной пожара стал перегрев оборудования, на котором производятся теплоизоляционные материалы.

Напомним, ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате лесных пожаров в Чили.

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Источник: korrespondent.net

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