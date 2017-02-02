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02. 02. 2017

Мэр Луцка впал в кому - СМИ

Мэр Луцка Николай Романюк находится в городской больнице в состоянии комы, сообщает местный сайт 0332.ua со ссылкой на свои источники.

"Вечером 1 февраля здоровья мэра резко ухудшилось. По достоверной информации, его ночью забрала "скорая". Сейчас Николай Романюк находится в реанимации в состоянии комы, подтверждают и врачи медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

В свою очередь семья Романюка выпустила заявление, в котором говорится, что в течение нескольких последних часов городом распространилась информация о госпитализации и тяжелого состояния Романюка.

"Во избежание всевозможных недоразумений и неточностей, сообщаем, что Николай Ярославович действительно был госпитализирован 31 января этого года и находится на лечении в Луцкой городской клинической больницы", - говорится в заявлении.

Весной сообщалось, что экс-зам главы Одесской ОГА в коме после нападения.

Источник: korrespondent.net

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