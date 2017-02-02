Помощника нардепа поймали на взятке

Помощника-консультанта народного депутата поймали на получении взятки, говорится на сайте Генпрокуратуры. Имя коррупционера не уточняется.

Сообщается, что помощник депутата получил 10 тысяч долларов от частного предпринимателя за то, что ему не будут мешать работать и не отправлять определенную информацию правоохранительным органам и контролирующим органам.

Все фигуранты дела задержаны, прокуратура обещает просить избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

На днях помощника нардепа от Радикальной партии задержали за мошенничество.

Источник: korrespondent.net