Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 01:02
-3°C
Завтра -3°C
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,09
02. 02. 2017

Помощника нардепа поймали на взятке

Помощника-консультанта народного депутата поймали на получении взятки, говорится на сайте Генпрокуратуры. Имя коррупционера не уточняется.

Сообщается, что помощник депутата получил 10 тысяч долларов от частного предпринимателя за то, что ему не будут мешать работать и не отправлять определенную информацию правоохранительным органам и контролирующим органам.

Все фигуранты дела задержаны, прокуратура обещает просить избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

На днях помощника нардепа от Радикальной партии задержали за мошенничество.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.