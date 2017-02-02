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02. 02. 2017

Белый Дом о санкциях: Не ослабили, а уточнили

Уточнение санкций против российского ФСБ - это не смягчение и его не стоит расценивать как изменение политики США по вопросу санкций против России.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

"Уточнение определенных исключений – типичная практика для Минфина после введения санкций", – цитирует его Reuters.

Ранее сообщалось, что США ослабили санкции против ФСБ, разрешив "все сделки и действия" с российской спецслужбой.

Источник: korrespondent.net

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