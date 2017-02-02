Шварценеггер предложил Трампу отдать ему свой пост

Бывший губернатор штата Калифорния, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, передает The Hill.

Ранее Трамп заявил, что он был успешен в роли ведущего в телешоу Подмастерье-знаменитость и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего. Республиканец также в шутку призвал "помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу".

В свою очередь Шварценеггер предложил Трампу вернуться к роли ведущего шоу, а ему отдать должность президента США.

"Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова", - заявил актер.

The National Prayer Breakfast? pic.twitter.com/KYUqEZbJIE — Arnold (@Schwarzenegger) February 2, 2017

Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором отметил, что "Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента".

Ранее Шварценеггер высказался о скандальном указе Трампа, назвав его "безумным".

Источник: korrespondent.net