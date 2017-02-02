В Черное море зашел американский эсминец

В акваторию Черного моря зашел американский эсминец Портер, оснащенный противоракетной системой Иджис и крылатыми ракетами Томагавк, передает Интерфакс.
Сообщается, что эсминец присоединится к испанскому ракетному фрегату Альмиранте Хуан де Борбон и канадскому фрегату Сент-Джонс, которые входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО.
Эти корабли примут участие в учениях Морской щит 2017, которые уже с 1 февраля проходят в Черном море. В учениях также задействованы румынские, болгарские и турецкие боевые корабли и подлодки.
На днях сообщалось, что впервые со времен "холодной войны" Британия направит эсминец в Черное море.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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