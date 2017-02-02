Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 01:02
-3°C
Завтра -3°C
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,09
02. 02. 2017

Трамп допустил военный ответ на испытания Ирана

США не исключают вариантов военного решения в ответ на испытание Ираном баллистической ракеты 31 января, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Возможны все варианты", - цитирует Трампа Reuters, отвечавшего на вопрос о возможности соответствующей реакции.

Напомним, вчера США объявили официальное предупреждение Ирану.

А сегодня Трамп назвал ядерную сделку с Ираном ужасной.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.