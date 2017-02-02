В Донецке прогремел мощнейший взрыв

В Донецке около 21:15 прогремел мощный взрыв. Об этом пишут пользователи в соцсетях.
В соцсетях пишут, что сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.
"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.
Также люди сообщают, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.
"В Харцызске окна трухануло", - сообщают жители.
Пока информации о причинах взрыва и пострадавших нет.
В свою очередь в ДНР заявили, что украинские военные открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем Ураган по всей территории Донецка.
На днях появились фото разрушений в Донецке. А сегодня с утра Донецк остался без воды из-за обстрелов.
Источник: korrespondent.net
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