В Донецке прогремел мощнейший взрыв

В Донецке около 21:15 прогремел мощный взрыв. Об этом пишут пользователи в соцсетях.

В соцсетях пишут, что сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.

"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.

"Недалеко от центра что-то мощно рвануло. Видел вспышку, через 5 сек пришла звуковая волна. Завывают автосигнализации".

Также люди сообщают, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.

"В Харцызске окна трухануло", - сообщают жители.

"ДФ видать что то сдетонировало, был на улице, не летело ничего, просто на юго-востоке небо стало алым на секунду и потом шарахнуло".

"Есть информация что прилетело в склад с БК, и была сильная детонация. Что все услышали".

Пока информации о причинах взрыва и пострадавших нет.

В свою очередь в ДНР заявили, что украинские военные открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем Ураган по всей территории Донецка.

На днях появились фото разрушений в Донецке. А сегодня с утра Донецк остался без воды из-за обстрелов.

Источник: korrespondent.net