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02. 02. 2017

В Авдеевке обстреляли палаточный городок

В Авдеевке сепаратисты обстреляли пункты обогрева и раздачи гуманитарной помощи в Авдеевке, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, огонь велся прицельный.

"Обстреляли стадион в центре города, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт прием гуманитарной помощи", – написал Жебривский в Facebook.

По предварительным данным, один человек погиб, один – получил ранения. Он отметил, то обстрелы продолжаются.

Напомним, в четыре часа дня сообщалось, что в Авдеевке установилась относительная тишина.

Кроме того, сегодня появились шокирующие фото из Авдеевки.

Источник: korrespondent.net

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