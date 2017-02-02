В Авдеевке обстреляли палаточный городок

В Авдеевке сепаратисты обстреляли пункты обогрева и раздачи гуманитарной помощи в Авдеевке, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, огонь велся прицельный.
"Обстреляли стадион в центре города, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт прием гуманитарной помощи", – написал Жебривский в Facebook.
По предварительным данным, один человек погиб, один – получил ранения. Он отметил, то обстрелы продолжаются.
Напомним, в четыре часа дня сообщалось, что в Авдеевке установилась относительная тишина.
Кроме того, сегодня появились шокирующие фото из Авдеевки.
Источник: korrespondent.net
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