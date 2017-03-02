США намерены ввести новые санкции против Ирана – СМИ

США готовятся ввести в отношении Ирана новые санкции, передает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что это может произойти до 5 февраля. Ожидается, что под их действие попадут восемь организаций, которые обвиняются в поддержке терроризма, а также 17, на которые действует указ о распространении оружия массового уничтожения.

Соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана данные санкции не должны затронуть.



Трамп допустил военный ответ на испытания Ирана

Напомним, ранее США объявили официальное предупреждение Ирану. При этом не уточнилось, в чем именно заключается предупреждение, однако перед этим Тегеран испытал баллистическую ракету.

Источник: korrespondent.net