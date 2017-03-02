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03. 02. 2017

При обстреле Авдеевки погибли два человека

 
При обстреле Авдеевки погибли два человек и пострадал иностранный журналист. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
 
"У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу, однако от травм женщина умерла. Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час. Ранения в лицо получил иностранный фотожурналист", – написал он.
 
 
 
В обстрелах Жебривский обвинил сепаратистов.
 

В Авдеевке обстреляли бригаду электриков
 
Ранее сообщалось, что в Авдеевке обстреляли пункты обогрева и раздачи гуманитарной помощи.

Источник: korrespondent.net

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