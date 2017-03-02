Постпред США при ООН: Крым – это часть Украины

Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что санкции против России должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом, передает РИА Новости.

"Крым – это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", – сказала она.

"Этого не должно было случится, так быть не должно. Мы (Вашингтон – ред.) на самом деле хотим улучшения отношений с Россией. Однако вопиющая ситуация на востоке Украины заставляет строго осудить действия России", – добавила постпред США.



США: Трамп и Путин не обсуждали снятие санкций

Ранее сообщалось, что США ослабили санкции против ФСБ, разрешив "все сделки и действия" с российской спецслужбой. В Белом Доме опровергли ослабление санкций против ФСБ, отметив, что санкции были не ослаблены, а уточнены.

Источник: korrespondent.net