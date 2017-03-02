Миссия ОБСЕ призвала прекратить бои в Авдеевке

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал стороны конфликта на Донбассе прекратить боевые действия для проведения ремонтных работ, передает Интерфакс.
"За последние дни количество нарушений режима прекращения огня стало не только частым, но и более серьезным. 29 января интенсификация боевых действий вокруг Авдеевки стала намного большей, чем за последние месяцы. 1 февраля в Донецком регионе взрывы достигли количества 10 тысяч – это самое большое количество взрывов, которое было зафиксировано миссией. Наибольшее в районе Авдеевки-Ясиноватой ... Режим прекращения огня – это базовое требование. Мы призываем незамедлительно прекратить столкновения", – сказал Апакан во время заседания Совбеза ООН.
По его словам, такая интенсивность боевых действий привела к сложной гуманитарной ситуации в регионе, население Авдеевки остается без тепла, воды и электроэнергии.
"Ремонтные работы невозможно проводить из-за обстрелов, должен быть доступ для ремонтных бригад для восстановления электроснабжения", – отметил Апакан.
По его словам, стороны должны прекратить огонь, чтобы ремонтные бригады имели возможность осуществить работы по восстановлению тепло-, водо- и электроснабжению Авдеевки.
Апкан также подчеркнул, что наблюдатели СММ должны иметь беспрепятственный доступ к территории конфликта, для того чтобы осуществлять мониторинг.
Он также призвал стороны немедленно отвести вооружения на установленное минскими соглашениями расстояние.
"Вывод тяжелого оружия – это еще одно обязательное условие. Также важно продолжить работу на участках разведения", – подчеркнул глава миссии.
СБУ готова обеспечить ОБСЕ доступ в районы боев на Донбассе
Напомним, ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг заявил, что наблюдатели сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки, а причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон.
Источник: korrespondent.net
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