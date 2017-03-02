Шульц обогнал по популярности Меркель – опрос

Мартин Шульц, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), стал лидером предпочтений среди кандидатов на пост канцлера Германии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в четверг, 2 февраля, для немецкого телеканала ARD.

50% респондентов заявили, что проголосовали бы за Шульца. В свою очередь, 34% опрошенных хотели бы вновь видеть на этом посту его главную соперницу – Ангелу Меркель.

Кроме того, большинство респондентов поддерживают СДПГ и считают, что именно эта партиядолжна добиться большинства в правительстве.

Выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) пройдут 24 сентября, после чего будет сформировано правительство и выбран канцлер Германии.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года Ангела Меркель в девятый раз стала председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС).



Меркель не пригласили на съезд братской партии

Ранее стало известно, что Меркель будет баллотироваться на должность федерального канцлера в четвертый раз.

Источник: korrespondent.net