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03. 02. 2017

Хуг вместе с наблюдателями ОБСЕ посетит Авдеевку

 
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Авдеевке в пятницу, 3 февраля.
 
Как сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, Хуг намерен оценить в Авдеевке ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Хуг обвинил обе стороны в провокациях в Авдеевке
 
Как сообщалось, вечером 2 февраля Авдеевка вновь попала под обстрел. По предварительной информации погибли два человека и еще два получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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