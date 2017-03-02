Хуг вместе с наблюдателями ОБСЕ посетит Авдеевку

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Авдеевке в пятницу, 3 февраля.

Как сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, Хуг намерен оценить в Авдеевке ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения.



Хуг обвинил обе стороны в провокациях в Авдеевке

Как сообщалось, вечером 2 февраля Авдеевка вновь попала под обстрел. По предварительной информации погибли два человека и еще два получили ранения.

Источник: korrespondent.net