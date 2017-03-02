Кабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции

Кабинет министров уволил Игоря Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Согласно распоряжению №51 от 1 февраля, Долгов уволен по собственному желанию.
59-летний Долгов занимал должность замминистра обороны с 14 мая 2015 года. Ранее он был главой миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.
Британия проверит систему Минобороны по борьбе с коррупцией
Как сообщал Корреспондент.net, прошлой осенью министр обороны Степан Полторак заявил о том, что реформирование Минобороны завершится в 2018 году.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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