Кабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции

Кабинет министров уволил Игоря Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Согласно распоряжению №51 от 1 февраля, Долгов уволен по собственному желанию.

59-летний Долгов занимал должность замминистра обороны с 14 мая 2015 года. Ранее он был главой миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.



Британия проверит систему Минобороны по борьбе с коррупцией

Как сообщал Корреспондент.net, прошлой осенью министр обороны Степан Полторак заявил о том, что реформирование Минобороны завершится в 2018 году.

Источник: korrespondent.net