Мир должен остановить агрессора – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает мировую общественность отреагировать на обстрел Авдеевки Донецкой области. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прямо сейчас идет обстрел самой Авдеевки. Уже есть двое погибших среди мирных жителей. Мир должен отреагировать на происходящее, и остановить агрессора! У них нет ничего святого!", – написал премьер.





Появились шокирующие фото из Авдеевки

Как сообщалось, вечером 2 февраля Авдеевка вновь попала под обстрел. По предварительной информации погибли два человека и еще два получили ранения.

Источник: korrespondent.net