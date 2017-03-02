США объяснили появление своего эсминца в Черном море

Ракетный эсминец ВМС США Портер, оснащенный системой противоракетной обороны Иджис и крылатыми ракетами Томагавк, который вошел 2 февраля в акваторию Черного моря, призван продемонстрировать поддержку союзникам и партнерам НАТО в регионе. Об этом заявило командование шестого оперативного флота ВМС США.
"Портер вошел в Черное море для демонстрации обязательств США по коллективной обороне с нашими союзниками по НАТО и черноморскими партнерами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что заход ракетного эсминца в Черное море осуществляется в рамках операции Атлантическая решимость, проводимой после начала кризиса в Украине.
ВМС США также отметили, что действия ракетного эсминца в Черном море будут способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе и повышению боеготовности и улучшению взаимодействия с ВМС США флотов союзников и партнеров.
В Черном море стартуют военно-морские учения НАТО
Американский эсминец присоединится к испанскому ракетному фрегату Альмиранте Хуан де Борбон и канадскому фрегату Сент-Джонс, которые входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО.
Источник: korrespondent.net
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