Чуркин ответил на заявление постпреда США по Крыму

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал заявлении нового постпреда США при ООН Никки Хейли по Крыму фразой из американской конституции, передает РИА Новости.

"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", – отметил российский постпред.



Хочу больше всех снять санкции с РФ – Порошенко

Напомним, новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Россия не отдаст Украине контроль над Крымом.

Источник: korrespondent.net