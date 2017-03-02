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03. 02. 2017

Чуркин ответил на заявление постпреда США по Крыму

 
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал заявлении нового постпреда США при ООН Никки Хейли по Крыму фразой из американской конституции, передает РИА Новости.
 
"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", – отметил российский постпред.

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Напомним, новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Россия не отдаст Украине контроль над Крымом.

Источник: korrespondent.net

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