Красный Крест доставит в Авдеевку топливо для генераторов

Международный комитет Красного Креста (МККК) предоставит 6 тонн топлива для работы генераторов в Авдеевке, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"МВОТ договорилось с делегацией Международного комитета Красного Креста в Украине о предоставлении 6 тонн топлива для работы генераторов в Авдеевке", – говорится в сообщении.





В Авдеевке обстреляли палаточный городок Такого количества топлива будет достаточно, чтобы обеспечить работу генераторов на протяжении суток. Доставка будет осуществляться с 3 февраля транспортом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Константиновки.

В настоящее время в районе Авдеевки идут интенсивные артиллерийские обстрелы. 29 января город был обесточен, введен режим ЧС из-за проблем с тепло- и энергоснабжением.

Источник: korrespondent.net