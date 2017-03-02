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03. 02. 2017

Красный Крест доставит в Авдеевку топливо для генераторов

 
Международный комитет Красного Креста (МККК) предоставит 6 тонн топлива для работы генераторов в Авдеевке, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
 
"МВОТ договорилось с делегацией Международного комитета Красного Креста в Украине о предоставлении 6 тонн топлива для работы генераторов в Авдеевке", – говорится в сообщении.
 
Такого количества топлива будет достаточно, чтобы обеспечить работу генераторов на протяжении суток. Доставка будет осуществляться с 3 февраля транспортом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Константиновки.

В Авдеевке обстреляли палаточный городок
 
В настоящее время в районе Авдеевки идут интенсивные артиллерийские обстрелы. 29 января город был обесточен, введен режим ЧС из-за проблем с тепло- и энергоснабжением.

Источник: korrespondent.net

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