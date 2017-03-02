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03. 02. 2017

Трамп 3 февраля подпишет новые указы

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу, 3 февраля, исполнительные указы, сообщает Белый дом.

Содержание указов не раскрывается.

Трамп уже подписал ряд указов, в частности о строительстве стены на границе с Мексикой. Кроме того, американский президент на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств c преимущественно мусульманским населением.

Миграционный указ вызвал масштабные протесты в США.

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Трамп также намеревался подписать указ по кибербезопасности, но отказался от этого намерения.

Источник: korrespondent.net

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