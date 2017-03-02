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03. 02. 2017

На границе Аргентины и Чили произошло землетрясение

 
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около границы Аргентины и Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
 
Очаг залегал на глубине 40 км, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 94 км к северо-востоку от чилийской столицы Сантьяго.
 
Данных о возможных жертвах и разрушения пока не поступало.

В Японии в три раза выросло число землетрясений
 
Напомним, ранее сильное землетрясение произошло у берегов Крита.

Источник: korrespondent.net

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