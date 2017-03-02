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03. 02. 2017

Иран назвал провокационными предостережения США

 
Представитель иранского МИД Бахрам Гасеми назвал безосновательными и провокационными заявления США о том, что проводимые Ираном ракетные испытания являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
 
"Обвинения, с которыми выступил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, являются безосновательными, повторяющимися и провокационными", – заявил дипломат в пятницу, 3 февраля.
 
Напомним, после испытания Ираном баллистической ракеты Флинн сообщил, что США "официально предупреждают" Иран и обвинил иранские власти в нарушении резолюции СБ ООН, которая призывает Иран воздерживаться от испытаний ракет, способных нести ядерный заряд. 

Трампа беспокоит влияние Ирана на территории Ирака
 
Президент США Дональд Трамп не исключил военное решение иранской проблемы, также предлагалось ввести новые санкции против Ирана.

Источник: korrespondent.net

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