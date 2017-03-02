Иран назвал провокационными предостережения США

Представитель иранского МИД Бахрам Гасеми назвал безосновательными и провокационными заявления США о том, что проводимые Ираном ракетные испытания являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

"Обвинения, с которыми выступил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, являются безосновательными, повторяющимися и провокационными", – заявил дипломат в пятницу, 3 февраля.

Напомним, после испытания Ираном баллистической ракеты Флинн сообщил, что США "официально предупреждают" Иран и обвинил иранские власти в нарушении резолюции СБ ООН, которая призывает Иран воздерживаться от испытаний ракет, способных нести ядерный заряд.



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Источник: korrespondent.net