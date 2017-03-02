Британского фотографа эвакуировали из Авдеевки с ранением

В результате обстрела Авдеевки 2 февраля пострадал британский фотограф Кристофер Нанн. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"С травмой левого глаза его эвакуировали в 66-й военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова города Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи", – отметили в штабе АТО.





В Авдеевке обстреляли бригаду электриков

Как сообщалось, вечером 2 февраля Авдеевка вновь попала под обстрел. По предварительной информации погибли два человека и еще два получили ранения.

Источник: korrespondent.net