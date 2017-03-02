Итоги 02.02: Безвиз для Грузии и обстрел Авдеевки

Европарламент одобрил безвизовый режим для Грузии

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для Грузии. "За" проголосовали 553 депутата, "против" – 66, воздержались – 22 евродепутата.

Из-за технических вопросов грузины смогут без виз посещать страны ЕС только с конца марта.

Вместе с Грузией безвизовый режим также получит Косово.

Правительство Великобритании опубликовало план Brexit

После принятия парламентом законопроекта о Brexit, был опубликован план выхода из Европейского союза. Документ выложили в публичный доступ.

Документ предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с ЕС о выходе из союза, и на каких условиях будут основаны новые отношения с Брюсселем.

В Донецке произошел мощный взрыв

Вечером 2 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв, сильный толчок почувствовали во всех районах города. По сообщениям горожан в соцсетях, в некоторых квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В автомобилях сработали сигнализации.

Взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.







Порошенко заявил о готовности провести референдум о вступлении в НАТО

Президент Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО.

"Четыре года назад только 16% поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас − 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа – я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", − подчеркнул Порошенко.

США уточнили санкции в отношении ФСБ России

Власти США уточнили режим санкций в отношении российской спецслужбы ФСБ. В Вашингтоне заявили, что это не означает ослабления санкций в отношении России.

Авдеевка снова попала под обстрел

Вечером 2 февраля Авдеевка вновь попала под обстрел. Был обстрелян палаточный городокю По предварительной информации погибли два человека и еще два получили ранения.

Миссия ОБСЕ призвала прекратить бои в Авдеевке для проведения ремонтных работ.

Постпред США при ООН назвала условие снятия санкций с России

Новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Россия не отдаст Украине контроль над Крымом.

"Крым – это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", – сказала она.

В ответ постпреду США при ООН Чуркин процитировал американскую конституцию.

"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", – отметил российский постпред.

Источник: korrespondent.net