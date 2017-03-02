Итоги 02.02: Безвиз для Грузии и обстрел Авдеевки

Европарламент одобрил безвизовый режим для Грузии
Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для Грузии. "За" проголосовали 553 депутата, "против" – 66, воздержались – 22 евродепутата.
Из-за технических вопросов грузины смогут без виз посещать страны ЕС только с конца марта.
Вместе с Грузией безвизовый режим также получит Косово.
Правительство Великобритании опубликовало план Brexit
После принятия парламентом законопроекта о Brexit, был опубликован план выхода из Европейского союза. Документ выложили в публичный доступ.
Документ предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с ЕС о выходе из союза, и на каких условиях будут основаны новые отношения с Брюсселем.
В Донецке произошел мощный взрыв
Вечером 2 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв, сильный толчок почувствовали во всех районах города. По сообщениям горожан в соцсетях, в некоторых квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В автомобилях сработали сигнализации.
Взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.
Порошенко заявил о готовности провести референдум о вступлении в НАТО
Президент Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО.
"Четыре года назад только 16% поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас − 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа – я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", − подчеркнул Порошенко.
США уточнили санкции в отношении ФСБ России
Власти США уточнили режим санкций в отношении российской спецслужбы ФСБ. В Вашингтоне заявили, что это не означает ослабления санкций в отношении России.
Авдеевка снова попала под обстрел
Вечером 2 февраля Авдеевка вновь попала под обстрел. Был обстрелян палаточный городокю По предварительной информации погибли два человека и еще два получили ранения.
Миссия ОБСЕ призвала прекратить бои в Авдеевке для проведения ремонтных работ.
Постпред США при ООН назвала условие снятия санкций с России
Новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Россия не отдаст Украине контроль над Крымом.
"Крым – это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", – сказала она.
В ответ постпреду США при ООН Чуркин процитировал американскую конституцию.
"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", – отметил российский постпред.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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