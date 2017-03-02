ООН: Дни "Исламского государства" в Ираке сочтены.

Военная кампания по изгнанию террористов группировки "Исламское государство" из Ирака почти выиграна, однако восстановление страны и гуманитарный кризис могут затянуться на годы. Об этом заявил специальный посланник генсека ООН по Ираку Ян Кубиш.

"В обозримом будущем операции по освобождению Ирака завершатся. Дни так называемой ИГ сочтены", – сказал Кубиш.

Он отметил храбрость иракских сил безопасности, сил народного ополчения, бойцов курдских вооруженных формирований пешмерга и добровольцев, а также "мучеников, которые принесли себя в жертву борьбе с международными террористами ИГ за свободный и единый Ирак".

Кубиш отдал должное премьер-министру Ирака, который "через три месяца после начала операции, 24 января, объявил о прекращении боевых действий в восточном Мосуле". При этом, по оценке представителя ООН, боевые действия в западной части Мосула, в частности, из-за ведения операций в городских условиях, станут большим вызовом.

Напомним, недавно в очищенные от боевиков "Исламского государства" районы Мосула вернулись 49 тысяч мирных жителей.

Источник: korrespondent.net