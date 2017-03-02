ООН: Дни "Исламского государства" в Ираке сочтены.

Военная кампания по изгнанию террористов группировки "Исламское государство" из Ирака почти выиграна, однако восстановление страны и гуманитарный кризис могут затянуться на годы. Об этом заявил специальный посланник генсека ООН по Ираку Ян Кубиш.
"В обозримом будущем операции по освобождению Ирака завершатся. Дни так называемой ИГ сочтены", – сказал Кубиш.
Он отметил храбрость иракских сил безопасности, сил народного ополчения, бойцов курдских вооруженных формирований пешмерга и добровольцев, а также "мучеников, которые принесли себя в жертву борьбе с международными террористами ИГ за свободный и единый Ирак".
Кубиш отдал должное премьер-министру Ирака, который "через три месяца после начала операции, 24 января, объявил о прекращении боевых действий в восточном Мосуле". При этом, по оценке представителя ООН, боевые действия в западной части Мосула, в частности, из-за ведения операций в городских условиях, станут большим вызовом.
Напомним, недавно в очищенные от боевиков "Исламского государства" районы Мосула вернулись 49 тысяч мирных жителей.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-